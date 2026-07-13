Tennis Panatta | Sinner ha dimostrato di essere troppo forte per tutti

Da 361magazine.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sinner ha vinto una partita importante contro un avversario di alto livello, dimostrando una forte prestazione sul campo. L’ex campione azzurro ha commentato la vittoria, sottolineando che il giocatore ha mostrato di essere superiore a tutti gli altri in questa occasione. Negli ultimi anni, il tennis italiano ha visto emergere diversi talenti, dopo un passato dominato da un solo grande campione.

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L’ex campione azzurro ha parlato della vittoria del numero uno. Un tempo il tennis italiano era solo Adriano Panatta, poi negli ultimi anni si stanno susseguendo campioni che stanno scrivendo la storia di questo sport. Su tutti c’è Jannik Sinner, fresco vincitore di Wimbledon, per la seconda volta di fila. Proprio Panatta, dopo la vittoria dell’altoatesino si è soffermato, sulle pagine di Corriere della Sera, sull’impresa azzurra. “S inner ha dimostrato di essere troppo forte per tutti. Ha respinto Zverev che nel frattempo ha vinto Parigi e si è portato al secondo posto della classifica. Ed è la decima sconfitta consecutiva che somministra al tedesco. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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