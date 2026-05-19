Il messaggio di Riccardo Piatti a Jannik Sinner | Un sogno che si realizza vederlo vincere dove Panatta ha fatto la storia del nostro tennis
Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria importante agli Internazionali d’Italia, un risultato che ha attirato l’attenzione di molti appassionati di tennis. Riccardo Piatti, suo allenatore, ha condiviso un messaggio rivolto al giovane atleta, affermando che vederlo vincere rappresenta un sogno che si realizza, ricordando anche il ruolo di Panatta nel passato del tennis italiano. La vittoria di Sinner si inserisce in un momento di grande attenzione per il circuito internazionale, senza però essere isolata da altri eventi sportivi in corso.
Il successo di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia non rappresenta soltanto una vittoria sportiva. È un’immagine destinata a rimanere nella memoria del tennis italiano, soprattutto per chi, quel traguardo, lo aveva immaginato e inseguito per decenni. Tra le voci più coinvolte emotivamente dopo il trionfo del numero uno del mondo al Foro Italico c’è stata quella di Riccardo Piatti, il tecnico che ha accompagnato Sinner nella fase cruciale della sua crescita, trasformandolo da giovane talento a protagonista del circuito mondiale. Le parole dell’allenatore raccontano molto più di un semplice rapporto professionale. Dentro il trionfo... 🔗 Leggi su Oasport.it
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Bellissimo messaggio di Riccardo Piatti per Jannik #Sinner (e Adriano #Panatta) x.com
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