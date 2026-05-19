Il messaggio di Riccardo Piatti a Jannik Sinner | Un sogno che si realizza vederlo vincere dove Panatta ha fatto la storia del nostro tennis

Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria importante agli Internazionali d’Italia, un risultato che ha attirato l’attenzione di molti appassionati di tennis. Riccardo Piatti, suo allenatore, ha condiviso un messaggio rivolto al giovane atleta, affermando che vederlo vincere rappresenta un sogno che si realizza, ricordando anche il ruolo di Panatta nel passato del tennis italiano. La vittoria di Sinner si inserisce in un momento di grande attenzione per il circuito internazionale, senza però essere isolata da altri eventi sportivi in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui