Troppo forte Sinner o troppo modesti gli avversari?

Sinner ha affrontato Mochizuki in una partita di tennis, con il giapponese che si è mosso rapidamente e ha colpito con tocchi precisi. Tuttavia, alla fine, la sfida si è conclusa senza vittorie per Mochizuki, indicando che Sinner ha prevalso o che gli avversari non sono stati all’altezza. La partita si è conclusa con un risultato che ha segnato la fine dell’incontro.

Ci ha provato Shintaro Mochizuki, muovendosi da una parte all’altra del campo con le sue gambette rapide e colpendo la palla con tocchi felpati. Ma sfortunatamente anche le favole ad un certo momento devono adeguarsi alla parola fine. D’altronde aveva davanti una missione impossibile. il simpatico giapponese con il volto da manga ha sfoderato tutto l’arsenale a disposizione, i colpi lenti, l’anticipo, l’attacco controtempo, ma non gli è stato possibile reggere l’onda d’urto del numero uno al mondo, che ha giocato alla sua maniera: preciso, metodico, chirurgico al servizio quando serviva. C’e’ stata un minimo di partita solo nel secondo set, terminato in un tie-break dominato dal giocatore italiano, che alla fine ha chiuso in tre comodi parziali (6-3 7-6 6-3) in due ore e venti minuti di gioco. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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