Mattia Bellucci ha vinto il suo match di esordio all’ATP 250 di Stoccarda, torneo che dal 2015 si disputa su erba anziché su terra battuta. È l’unico italiano presente nel tabellone di questa edizione.

Esordio positivo per Mattia Bellucci, unico italiano in tabellone all’ Atp 250 di Stoccarda 2026 che dal 2015 si gioca sull’erba e non più sulla terra battuta. Il 25enne di Busto Arsizio, n°78 del mondo, ha sconfitto al primo turno lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n°22 del ranking e testa di serie n°7, in tre set con il punteggio di 6-2 6-7 (5) 6-1 (dopo due ore di gioco). L’azzurro agli ottavi di finale troverà uno tra il tedesco Yannick Hanfmann (n°59) e lo statunitense Aleksandar Kovacevic (n°69). In caso di approdo ai quarti di finale potrebbe sfidare l’americano Taylor Fritz (n°9 Atp e testa di serie n°2 del tabellone). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ATP Tour (@atptour) A Stoccarda c’è anche Nick Kyrgios. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atp Stoccarda 2026, Mattia Bellucci supera il primo turno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Paolini cade, Mertens avanza con una rimonta incredibile agli Internazionali...

Notizie e thread social correlati

Mattia Bellucci col brivido a Stoccarda: supera Davidovich Fokina e va al secondo turnoMattia Bellucci ha vinto il suo primo match all’ATP 250 di Stoccarda, superando Davidovich Fokina e accedendo al secondo turno.

ATP Roma 2026, Mattia Bellucci rimonta Etcheverry e sfiderà Landaluce al terzo turno!Al torneo ATP Masters 1000 di Roma, Mattia Bellucci ha superato il secondo turno battendo in rimonta Tomas Martin Etcheverry, numero 24 del seeding,...

Temi più discussi: ATP Stoccarda, lunedì debutta Bellucci; Inizia la stagione sull'erba: il programma di oggi su Sky; ATP Stoccarda 2026, Shelton e Fritz a caccia del rilancio sull’erba tedesca. L’Italia punta su Bellucci; ATP Stoccarda, il tabellone: Shelton alla guida del seeding, Bellucci unico italiano. Presente anche Kyrgios!.

Atp Stoccarda, Bellucci al 2° turno: Davidovich Fokina ko in tre setLa grass season inizia al meglio per Mattia Bellucci. Il tennista lombardo è al 2° turno dell'Atp 250 di Stoccarda grazie al successo in tre set sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n. 22 al mo ... sport.sky.it

Mattia Bellucci col brivido a Stoccarda: supera Davidovich Fokina e va al secondo turnoL'unico italiano in campo sul circuito (sia maschile che femminile) questa settimana, Mattia Bellucci, apre il suo cammino nell'ATP 250 di Stoccarda con ... oasport.it

ATP 250 Stuttgart Main Draw - Kyrgios riceve una wild card e affronterà Moutet reddit