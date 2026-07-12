Durante il falò di Temptation Island, Alessandra ha affrontato Rosario tra lacrime e accuse di tradimento. La donna ha chiesto anche un confronto con Giada, la tentatrice coinvolta nella crisi tra i due. L'incontro si è svolto con tensione, con entrambe le parti che si sono accusate di comportamenti poco chiari. La discussione ha visto anche l’intervento di Giada, che è stata chiamata per chiarire alcuni aspetti della vicenda.

A Temptation Island esplode il confronto tra Alessandra e Rosario, con un falò anticipato segnato da lacrime, accuse reciproche e una richiesta inedita: coinvolgere anche Giada, la tentatrice al centro della crisi della coppia. Il faccia a faccia, però, resta a metà e viene rinviato alla prossima puntata. Alessandra e Rosario, il motivo del falò anticipato Nei giorni trascorsi nel villaggio, Rosario si è avvicinato sempre di più a Giada, una ragazza che, secondo quanto emerso nel programma, sarebbe una conoscenza precedente di entrambi. Alessandra, già ferita da un tradimento da lui ammesso e in passato perdonato, gli aveva chiesto esplicitamente di tenersi lontano da lei. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Temptation Island, Alessandra affronta Rosario al falò tra pianti e accuse di tradimento, chiede anche il confronto con Giada

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Temptation Island 2026 - Gabriele chiede un falò di confronto anticipato

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