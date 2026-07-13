Le temperature elevate di questa estate stanno modificando i cicli produttivi nelle campagne toscane. La regione ha registrato record termici che influiscono sulle colture agricole, alterando i tempi di maturazione e le rese. Secondo Confcooperative, queste condizioni climatiche anomale stanno creando difficoltà per gli agricoltori e potrebbero avere ripercussioni sulla produzione complessiva. La situazione richiede attenzione per valutare eventuali interventi di adattamento e supporto alle imprese agricole.

Le temperature anomale di questa estate stanno profondamente alterando i cicli produttivi nelle campagne toscane. A fare il punto sulla situazione è Ritano Baragli, vicepresidente di Confcooperative Agroalimentare e Pesca Toscana, che evidenzia come il susseguirsi di eventi estremi stia mettendo a dura prova la tenuta delle imprese agricole regionali. Il comparto vitivinicolo appare tra i più influenzati. “Le alte temperature accelerano la concentrazione degli zuccheri negli acini e questo porta a una maturazione anticipata delle uve”, spiega Baragli. “Il rischio è di ritrovarsi con una vendemmia più precoce del normale, con quantità inferiori e gradazioni alcoliche più elevate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Temperature record nelle campagne toscane: il punto di Confcooperative sulla situazione regionale

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