Milan | il punto sulla situazione Thiago Silva

Fabrizio Romano ha aggiornato sulla situazione di Thiago Silva, uno dei difensori più rappresentativi degli ultimi vent’anni. La discussione si concentra sulla posizione attuale del giocatore e sul suo ruolo nel club. La notizia riguarda anche eventuali sviluppi riguardo al futuro e alle possibili trattative in corso. La questione è stata affrontata in modo diretto, senza approfondimenti su motivazioni o implicazioni esterne.

Milan: Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione di Thiago Silva, uno dei difensori più iconici degli ultimi vent’anni. Dopo la separazione consensuale dal Porto, il brasiliano classe 1984 si sta prendendo del tempo per decidere il proprio futuro: continuare a giocare in Europa o appendere le scarpe al chiodo dopo una carriera straordinaria. Secondo quanto riportato dal giornalista, al momento non ci sono trattative in corso né offerte concrete sul tavolo. Silva vuole riflettere con calma insieme alla famiglia, valutando se ha ancora le motivazioni per affrontare una nuova esperienza o se è arrivato il momento di chiudere. La recente delusione per il mancato Mondiale con il Brasile ha pesato: il difensore era nella lista allargata dei 55 convocati di Carlo Ancelotti, ma alla fine non è stato inserito nella rosa definitiva. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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