Confcooperative sanità Maurizio Gozzi è il nuovo presidente regionale

Maurizio Gozzi, originario di Reggio Emilia, è stato nominato presidente di Confcooperative Sanità Emilia Romagna. La nomina è stata comunicata recentemente e Gozzi prende il posto precedente alla guida dell'organizzazione. La Confcooperative Sanità è un'associazione che rappresenta cooperative nel settore sanitario nella regione. La nomina di Gozzi avviene in un momento di cambiamenti all'interno dell'organizzazione.

Il reggiano Maurizio Gozzi è il nuovo presidente di Confcooperative Sanità Emilia Romagna. L’elezione è avvenuta al termine dell’assemblea regionale della Federazione svoltasi ieri mattina al Palazzo della Cooperazione di Bologna, momento di confronto sui cambiamenti in atto e sulle prospettive future del sistema sanitario e sociosanitario. Gozzi succede al presidente uscente Euro Grassi. Confcooperative Sanità Emilia Romagna è la Federazione regionale che riunisce le cooperative di medici, infermieri, farmacisti, operatori del settore sanitario e società di mutuo soccorso; rappresenta una realtà articolata che riunisce 34 realtà cooperative, con 35.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Confcooperative sanità. Maurizio Gozzi è il nuovo presidente regionale Notizie correlate Prestigioso incarico regionale. Confcooperative Toscana. Nucci è il nuovo presidenteCambio al vertice della federazione agroalimentare e pesca di Confcooperative Toscana. Confcooperative Agroalimentare e Pesca Campania: eletto il nuovo consiglio regionaleTempo di lettura: 2 minutiSi è svolta a Visciano presso la sala conferenze dell’Eremo dei Camaldoli l’Assemblea della Confcooperative Agroalimentare... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Maurizio Gozzi eletto presidente di Confcooperative sanita E-R; Confcooperative sanità. Maurizio Gozzi è il nuovo presidente regionale; Maurizio Gozzi nuovo presidente Confcooperative Sanità Emilia Romagna; Confcooperative Sanità Emilia Romagna, Maurizio Gozzi eletto presidente. Confcooperative Sanità Emilia Romagna, Maurizio Gozzi eletto PresidenteMaurizio Gozzi è il nuovo presidente di Confcooperative Sanità Emilia Romagna. L’elezione è avvenuta al termine dell’assemblea regionale della Federazione svoltasi questa mattina al Palazzo della Coop ... sassuolo2000.it Maurizio Gozzi eletto presidente di Confcooperative sanita E-RMaurizio Gozzi è il nuovo presidente di Confcooperative Sanità Emilia Romagna. L'elezione è avvenuta questa mattina all'assemblea regionale della Federazione al Palazzo della Cooperazione di Bologna. ansa.it Maurizio Gozzi eletto presidente di Confcooperative sanita E-R. La Federazione riunisce 34 imprese, con oltre mille occupati #ANSA - facebook.com facebook