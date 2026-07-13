Temo più Trump che Vannacci | Elvira Sangineto apre il confronto su guerre politica e caro vita

Elvira Sangineto ha dichiarato di temere più Donald Trump che Roberto Vannacci, sottolineando come le decisioni di politica internazionale influenzino la vita quotidiana. La discussione si è concentrata su temi di guerre, politica e costi della vita, evidenziando le preoccupazioni legate alle implicazioni delle scelte politiche a livello globale. Sangineto ha evidenziato che le decisioni di figure politiche di rilievo hanno un impatto diretto sulla quotidianità delle persone.

«Se devo dire ciò che temo di più, rispondo senza esitazione: temo più Donald Trump che Roberto Vannacci. Perché le grandi scelte della politica internazionale finiscono per incidere sulla vita di tutti noi». È una delle dichiarazioni più significative rilasciate dalla giornalista Elvira Sangineto, protagonista della nuova diretta di Fast News Platform, dedicata a uno dei quesiti più discussi del momento: chi ci sta davvero togliendo il futuro? Trump, Vannacci, le guerre o il caro vita? La voce femminile della trasmissione affronta un’analisi che intreccia politica nazionale, scenari internazionali ed economia, sostenendo che le grandi... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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Vannacci: «SullIran Trump ha sbagliato i conti» | La politica al contrario - Ep.2

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