Gli italiani considerano il caro-vita e l’inflazione i principali problemi, insieme alla sicurezza e al peggioramento della sanità. L’immigrazione riceve meno attenzione. La fiducia nell’Europa diminuisce, mentre si mostra maggiore nei confronti della Cina rispetto agli Stati Uniti. La percezione di minaccia alla pace vede gli Usa come il principale ostacolo, attribuendo maggiore affidamento alla Cina.

Gli italiani sono preoccupati dal caro vita e dall’ inflazione, dalla sicurezza, dal peggioramento della sanità. Quasi per niente dall’immigrazione. Hanno sempre meno fiducia nell’Europa, si fidano di più della Cina rispetto agli Stati Uniti soprattutto per colpa di Donald Trump. E per questo gli Usa sono visti come la maggiore minaccia all’ordine mondiale e alla pace (e la Russia è “solo” terza). E’ una sintesi dell’ultimo Osservatorio politico dell’istituto Ixè, che come tutti i sondaggi segnano le tendenze dell’ opinione pubblica. La situazione del Paese: (quasi) nessuno dice che è migliorata. Per quasi nessuno la situazione complessiva del Paese nell’ultimo anno è migliorata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sondaggi, il primo pensiero degli italiani? Il caro-vita. Fiducia più nella Cina che negli Usa. “L’America la più grande minaccia alla pace”

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