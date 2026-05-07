Cerisano apre la Scuola di Politica ASPROM | confronto su Repubblica e Costituzione nell’80° anniversario del 2 Giugno

A Cerisano si stanno per tenere incontri che coinvolgeranno esperti e cittadini su temi legati a Repubblica e Costituzione, in occasione dell’80° anniversario del 2 giugno. La manifestazione, che durerà più di un mese, avrà come obiettivo quello di approfondire questioni legate alla politica e alla cultura civica. L’evento rappresenta una occasione per discutere di principi fondamentali della vita democratica e di come siano stati definiti nel tempo.

Cerisano si prepara a diventare, per oltre un mese, un laboratorio nazionale di formazione politica e culturale. Dall’8 maggio al 20 giugno prende infatti il via la Scuola di Politica ASPROM, promossa dall’Amministrazione comunale di Cerisano, con l’obiettivo di offrire un percorso di alta formazione rivolto a corsisti provenienti da tutta Italia e di trasformare il borgo in un vero e proprio foro permanente di confronto pubblico. L’iniziativa riunirà studiosi, protagonisti della vita politica e figure del mondo culturale in un programma di lezioni, incontri e dibattiti che intendono rafforzare la partecipazione civica e la consapevolezza democratica, con particolare attenzione alle nuove generazioni.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Cerisano apre la Scuola di Politica ASPROM: confronto su Repubblica e Costituzione nell’80° anniversario del 2 Giugno Notizie correlate "Festa della Costituzione - 80° anniversario della Repubblica e dell'Assemblea Costituente"In occasione dell'80° Anniversario della Repubblica e dell’Assemblea Costituente, l'associazione giovanile Generatio PRS ODV, con la collaborazione... Leggi anche: 80° anniversario della Repubblica e del primo Consiglio comunale, gli appuntamenti a Bergamo Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: A Cerisano la Scuola di Politica proroga le iscrizioni al 5 maggio. Cresce l’interesse da tutta Italia ed Europa; Cerisano proroga al 5 maggio le iscrizioni alla Scuola di Politica · CosenzaChannel.it; La Lirica e la Scuola: al Teatro Rendano di Cosenza un incontro di originale bellezza; Il bel suono mercoledì 6 maggio alle 20,30 nell’Aula Magna del Conservatorio di Cosenza. Cerisano proroga al 5 maggio le iscrizioni alla Scuola di PoliticaCresce l’interesse da tutta Italia e anche dall’Europa per la prima edizione del progetto promosso dal Comune con Asprom ... cosenzachannel.it Cerisano (Cosenza), prorogate al 5 maggio le iscrizioni alla Scuola di PoliticaProrogati i termini per partecipare alla I edizione della Scuola di Politica di Cerisano. A seguito dell’elevato numero di domande pervenute, anche da fuori regione e dall’estero, il Comune ha deciso ... strettoweb.com Presentazione di Bella Ciao - Scuola di formazione politica e civile - facebook.com facebook