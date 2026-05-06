Elle | disponibile il teaser trailer della serie prequel de La rivincita delle bionde

Prime Video ha pubblicato oggi il teaser trailer ufficiale e alcune immagini esclusive della serie intitolata Elle, che funge da prequel a La rivincita delle bionde. La presentazione ufficiale avverrà durante gli Upfront di Amazon, in programma l’11 maggio a New York. La serie è molto attesa e rappresenta un approfondimento sulla storia precedente ai fatti raccontati nel film originale.

Alla vigilia della presentazione ai prossimi Upfront di Amazon, l’11 maggio a New York, Prime Video ha rilasciato oggi il teaser trailer ufficiale e immagini esclusive di Elle, l’attesissima serie prequel de La rivincita delle bionde. Prodotta da Amazon MGM Studios, in associazione con Hello Sunshine, Elle debutterà il 1° luglio, in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo. Prima dell’uscita della serie, Prime Video ne ha già annunciato il rinnovo per una seconda stagione. Nella prima stagione, Elle segue Elle Woods prima che diventi un pesce fuor d’acqua ad Harvard. La incontriamo nel 1995, come un pesciolino nelle acque agitate del liceo, alle prese con amicizie complicate, storie d’amore proibite e scelte di moda discutibili.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Elle: disponibile il teaser trailer della serie prequel de La rivincita delle bionde Notizie correlate Disponibile il teaser trailer della nuova serie PrimePrime Video ha svelato la data di uscita e il teaser della nuova serie Off Campus. Disponibile il primo teaser trailer di “Rosa elettrica – In fuga con il nemico”, la nuova serie SkyUn folle viaggio ad altissimo rischio e dalle conseguenze imprevedibili sta per iniziare: quello di Rosa e Cocìss, la coppia al centro di ROSA...