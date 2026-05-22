Inaugurata a Cepagatti la prima Casa della Comunità della Asl di Pescara | Sanità più vicina ai cittadini
È stata aperta a Cepagatti la prima Casa della Comunità della Asl di Pescara, parte di un nuovo modello di sanità territoriale. La struttura è stata attivata in conformità con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il decreto ministeriale 77 del 2022. Questa inaugurazione rappresenta il primo esempio di un progetto che mira a portare servizi sanitari più vicini alle persone nei quartieri e nei centri abitati. La struttura si inserisce in un percorso di riorganizzazione dell’assistenza sanitaria locale.
È stata inaugurata a Cepagatti la prima Casa della Comunità attivata dalla Asl di Pescara nell’ambito del nuovo modello di sanità territoriale previsto dal Pnrr e dal decreto ministeriale 77 del 2022. La struttura è ospitata al secondo piano del Cers e rappresenta uno dei presidi attraverso cui. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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