Taranto zona industriale | incendio Fumo visibile a chilometri di distanza
Un incendio si è sviluppato nella zona industriale di Taranto, generando un fumo denso visibile a chilometri di distanza. Le fiamme sono state segnalate intorno alle prime ore del mattino e stanno interessando un'area industriale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Non ci sono ancora dettagli sulla causa dell’incendio o eventuali feriti. La nube di fumo si sta disperdendo con il vento.
“Disapprovo quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.” (Evelyn Beatrice Hall, saggio su Voltaire) Dal mattino al pomeriggio 45 telefonate da call center: cittadino del barese scrive al Codacons Situazione insopportabile Caldo: domani e mercoledì Bari in codice giallo, alcune città campione in allerta rossa Ministero della Salute, bollettino ondate di calore Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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