Taranto zona industriale | incendio Fumo visibile a chilometri di distanza

Da noinotizie.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato nella zona industriale di Taranto, generando un fumo denso visibile a chilometri di distanza. Le fiamme sono state segnalate intorno alle prime ore del mattino e stanno interessando un'area industriale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Non ci sono ancora dettagli sulla causa dell’incendio o eventuali feriti. La nube di fumo si sta disperdendo con il vento.

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