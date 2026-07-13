Taranto zona industriale | incendio Fumo visibile a chilometri di distanza

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato nella zona industriale di Taranto, generando un fumo denso visibile a chilometri di distanza. Le fiamme sono state segnalate intorno alle prime ore del mattino e stanno interessando un'area industriale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Non ci sono ancora dettagli sulla causa dell’incendio o eventuali feriti. La nube di fumo si sta disperdendo con il vento.