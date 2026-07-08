Un incendio ha coinvolto il deposito di una società di spedizioni in zona Bovisa, a Milano. Una colonna di fumo nero si alza visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle cause dell’incendio o su eventuali feriti. La polizia ha delimitato la zona per le operazioni di soccorso.

Milano, 8 luglio 2026 – Giornata drammatica, quella di oggi, per quanto riguarda gli incendi. Dopo il grosso rogo scoppiato all’azienda L’Agricola di Lainate, con una colonna di fumo che si è vista a diversi chilometri di distanza e che ha allarmato moltissimi residenti e automobilisti, lo stesso scenario si è verificato nel pomeriggio in zona Bovisa intorno alle 19.30. Quattro squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono intervenute – e stanno tuttora lavorando – per un incendio scoppiato all'interno di un capannone a Milano in via don Giovanni Minzoni, 10. L'alta colonna di fumo nero sprigionatasi a seguito dell'incendio si nota a chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Incendio al deposito Bartolini in zona Bovisa: un’alta colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza

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