Un incendio di grandi dimensioni sta divorando un capannone industriale in via dell’Artigianato, a Concordia Sagittaria. Fumo nero e fiamme alte sono visibili a chilometri di distanza, mentre le squadre di vigili del fuoco sono sul posto per spegnere le fiamme. La zona è stata evacuata e le autorità hanno delimitato l’area per motivi di sicurezza. Nessuna informazione su eventuali feriti o cause dell’incendio è ancora stata resa nota.

CONCORDIA SAGITTARIA (VENEZIA) - Un incendio di proporzioni spaventose sta divorando un capannone industriale in via dell’Artigianato a Concordia Sagittaria. L'allarme è scattato questa sera, martedì 7 luglio, poco prima delle 20, gettando la comunità locale nel panico. Le fiamme, altissime e visibili a chilometri di distanza, hanno rapidamente avvolto l'intera struttura. Una densa e colossale nube di fumo nero si è alzata nel cielo, rendendosi visibile persino dalle spiagge del litorale, da Bibione fino a Lignano Sabbiadoro. VIDEO I soccorsi La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Portogruaro, che hanno avviato le prime cruciali operazioni di spegnimento e contenimento del rogo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incendio in un capannone industriale, fumo e fiamme visibili a chilometri di distanza

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Maxi incendio in capannone industriale a Pisa, l'intervento dei Vigili del Fuoco

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