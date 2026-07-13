Tangenziale Est scontro tra due auto | nessun ferito ma traffico in tilt

Questa mattina si è verificato uno scontro tra due auto sulla Tangenziale Est di Benevento, lungo la Statale Appia. Nessuno dei conducenti ha riportato ferite, ma il traffico ha subito un rallentamento significativo a causa dell’incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. Non sono stati segnalati altri danni o conseguenze.

Tempo di lettura: < 1 minuto Paura ma fortunatamente nessuna conseguenza per le persone coinvolte nell’incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la Tangenziale Est di Benevento, sulla Statale Appia. Per cause ancora in corso di accertamento, una Mercedes Classe B e un’ Alfa Romeo Giulietta si sono scontrate con un impatto fronto-laterale. Secondo una prima ricostruzione, la Mercedes proveniva dalla galleria Avellola in direzione Montesarchio, mentre l’Alfa Romeo si stava immettendo sulla Tangenziale dalla rampa dello Stadio, anch’essa in direzione Montesarchio, quando è avvenuta la collisione. Nonostante la violenza dell’urto, nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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