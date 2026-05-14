Scontro violento tra auto e camion traffico in tilt | un ferito

Nelle prime ore del mattino si è verificato un incidente lungo il raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi, nei pressi del chilometro 11 a Voghiera. Un’auto e un camion sono entrati in collisione, causando danni e un ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia stradale per gestire la situazione e deviare il traffico. La strada è rimasta congestionata per alcune ore.

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Si è verificato un incidente nelle prime ore del mattino lungo il raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi nei pressi del chilometro 11, a Voghiera. Coda di 2 chilometri e traffico bloccato. Sembra che i veicoli coinvolti siano un camion e un’auto, quest’ultima, secondo quanto riportato.🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Sullo stesso argomento Violento scontro tra auto: due donne ferite, traffico in tilt sulla ProvincialeLa Provinciale bloccata, tre ambulanze sul posto, due donne ferite e un elicottero in volo: il bilancio del violento scontro tra auto avvenuto... Temi più discussi: Scontro violento tra auto e scooter a Mareno di Piave: grave un centauro; Scontro violento tra auto e scooter, grave un 17enne; Violento scontro nel centro di Terlizzi: coinvolte due auto, due persone ferite; Paura sulla strada, violento scontro tra due auto: tre donne ferite trasportate in ospedale. Scontro violento tra auto e camion, traffico in tilt: un ferito x.com Violento scontro tra due auto a ValdilanaMomenti concitati nel primo pomeriggio di martedì 12 maggio a Soprana, località del comune di Valdilana, dove due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale. Alla guida dei mezzi c’erano due ... laprovinciadibiella.it Brutto incidente sulla SS106, violento scontro tra due auto: traffico in tiltUn nuovo incidente stradale a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza, ha causato disagi alla circolazione e rallentamenti lungo il tratto interessato della SS106. Il sinistro ha causato code e parecch ... strettoweb.com