Bergamo scontro tra auto e tram | nessun ferito ma traffico in tilt

Da ilgiorno.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Bergamo si è verificato uno scontro tra un'auto e un tram intorno alle 11:15. L'incidente non ha provocato feriti, ma ha causato rallentamenti e disagi al traffico cittadino. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i tecnici per i rilievi e la gestione della viabilità. La vettura coinvolta è rimasta sulla carreggiata, mentre il tram ha proseguito il suo percorso poco dopo l'incidente.

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Bergamo, 16 maggio 2026 -  Tanta paura ma nessun ferito:  incidente questa mattina verso le 11 e un quarto tra una vettura e un tram. All’incrocio tra via Corridoni e via Martinella, una station wagon Ford Focus si è scontrata con il mezzo Teb. Nessun ferito . A bordo dell’ auto un padre e la figlia di 9 anni, mentre sono stati fatti scendere i passeggeri del tram. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e permettere la ripresa della circolazione. Nessun ferito e dopo un paio d’ore la linea del tram è stata ripristinata e poco dopo riaperta anche la strada La ricostruzione dello scontro. Secondo una prima ricostruzione l’auto che arrivava da via Martinella non avrebbe rispettato il semaforo rosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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