TALENT ZONE | Riccardo Magrassi | dal sogno paralimpico alla sfida europea

Notizia in breve

Riccardo Magrassi ha concluso il Trofeo Settecolli con quattro gare e quattro record personali. È uno dei nuotatori paralimpici italiani più giovani e promettenti. Recentemente, ha partecipato alla competizione ottenendo risultati positivi. La sua presenza nel torneo ha attirato l’attenzione sul suo percorso di crescita e sulle sue capacità sportive. Magrassi si prepara ora per la sfida europea, continuando a migliorare e a consolidare la sua carriera nel nuoto paralimpico.