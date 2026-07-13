TALENT ZONE | Riccardo Magrassi | dal sogno paralimpico alla sfida europea
Riccardo Magrassi ha concluso il Trofeo Settecolli con quattro gare e quattro record personali. È uno dei nuotatori paralimpici italiani più giovani e promettenti. Recentemente, ha partecipato alla competizione ottenendo risultati positivi. La sua presenza nel torneo ha attirato l’attenzione sul suo percorso di crescita e sulle sue capacità sportive. Magrassi si prepara ora per la sfida europea, continuando a migliorare e a consolidare la sua carriera nel nuoto paralimpico.
Reduce da un Trofeo Settecolli chiuso in modo ottimale con quattro gare e quattro record personali, ospitiamo uno dei talenti più determinati e promettenti del nuoto paralimpico italiano: Riccardo Magrassi. Dopo aver vissuto l’emozione del debutto assoluto ai Mondiali di Singapore 2025, centrando subito finali prestigiose, Riccardo, classe S7, si prepara ora per la grande sfida dei prossimi Campionati Europei. In questa puntata di Talent Zone, analizziamo l’evoluzione tecnica e la mentalità di un atleta instancabile, ripercorrendo i momenti chiave del suo percorso: dalle primissime bracciate in acqua fino all’esordio sul palcoscenico iridato. Entriamo nel suo mondo fatto di vasche, duro lavoro e inclusione, scoprendo i segreti della sua quotidianità agonistica in casa Briantea84. 🔗 Leggi su Oasport.it
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