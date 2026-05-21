Ilaria Cacciamani a Strike Zone | dal Messico al sogno Olimpiadi Los Angeles 2028

Nella nuova puntata di Strike Zone, la trasmissione condotta da Federico Rossini e Michele Cassano, sarà ospite Ilaria Cacciamani, pitcher della Nazionale italiana di softball e del club di Forlì. La giocatrice, che ha partecipato a numerosi incontri internazionali, ha recentemente parlato delle sfide affrontate nel passaggio dal softball in Messico alle aspirazioni di partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La puntata si concentra sullo sviluppo del softball italiano e sulle esperienze di Cacciamani nel panorama internazionale.

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Nuova puntata di Strike Zone dedicata al grande softball italiano e internazionale. Ospite della trasmissione condotta da Federico Rossini e Michele Cassano sarà infatti Ilaria Cacciamani, pitcher della Nazionale italiana di softball e del Forlì, protagonista da anni ai massimi livelli. Nel corso dell’intervista si parlerà della stagione attuale, del percorso nel campionato italiano e delle importanti esperienze internazionali vissute anche nella prestigiosa Liga Messicana, realtà sempre più competitiva e ricca di talento. Ampio spazio anche al percorso con la maglia azzurra, tra ricordi delle emozioni vissute nel cammino verso le Olimpiadi di Tokyo e lo sguardo rivolto al futuro, con il grande obiettivo rappresentato dai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, dove il softball tornerà protagonista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ilaria Cacciamani a Strike Zone: dal Messico al sogno Olimpiadi Los Angeles 2028 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ilaria Cacciamani a Strike Zone: dal Messico al sogno Olimpiadi Los Angeles 2028 Sullo stesso argomento Olimpiadi 2028: la mappa per qualificarsi a Los AngelesLa Federazione Internazionale di Ginnastica ha definito la mappa stradale per l’accesso alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, fissando i criteri che... Allyson Felix torna in pista: obiettivo Olimpiadi di Los Angeles 2028 a 42 anniL’annuncio dell’atleta L’atleta statunitense Allyson Felix, la più medagliata nella storia dei Giochi olimpici, ha annunciato nelle ultime ore che...