Sara Vargetto, atleta paralimpica nata nel 2008, è protagonista di una puntata di TALENT ZONE dedicata allo sport in carrozzina. La giovane promessa dell’atletica e del pallacanestro condivide la sua esperienza, parlando di aspetti legati alla velocità, alla determinazione e alla passione che la spingono a competere a livello competitivo. La puntata approfondisce il suo percorso e il modo in cui si avvicina alle discipline paralimpiche.

Sara Vargetto, la giovanissima promessa dell’atletica paralimpica e del basket in carrozzina, classe 2008, si racconta in una puntata di TALENT ZONE che parla di velocità, determinazione e pura passione. Dalle prime corse a 9 anni insieme a papà Paolo, fino ai titoli di Campionessa Italiana nei 60, 100, 200 e 400 metri e i raduni con la nazionale azzurra. Sara ci apre le porte del suo mondo: la vita tra i banchi del liceo artistico e gli allenamenti allo Stadio dei Marmi con l’Athletica Vaticana. L’azzurra che convive con l’Artrite Idiopatica Giovanile racconta la sua passione per lo sport in un viaggio tecnico e umano tra la pista di atletica e il parquet del basket, per capire come si personalizza una carrozzina da gara e cosa vuol dire essere un’animale da competizione a soli 16 anni.🔗 Leggi su Oasport.it

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TALENT ZONE| Sara Vargetto e i segreti dello sport in carrozzina

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