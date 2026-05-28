Quanto si spende per i fiori a un matrimonio La Fiorellaia | Si paga tutto il lavoro che c’è dietro
Il costo dei fiori per un matrimonio varia in base a diversi fattori, tra cui il tipo di fiori scelti e la complessità degli allestimenti, come archi floreali o composizioni con peonie. La Fiorellaia evidenzia che il prezzo finale riflette anche il lavoro e il tempo necessari per realizzare gli allestimenti. Non vengono forniti dati specifici sui prezzi, ma si sottolinea che la professionalità e la quantità di lavoro influiscono sui costi complessivi.
Dalle peonie agli archi floreali, La Fiorellaia spiega come scegliere allestimenti eleganti per il matrimonio e quali fattori incidono davvero sul costo finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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