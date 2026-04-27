Scuola Calabria allarme calo demografico e tagli all’organico | persi 4.606 alunni e a rischio 55 cattedre di potenziamento per l’anno 2026 2027

La Cisl Scuola Calabria ha segnalato un calo di 4.606 studenti nelle scuole della regione e ha annunciato il rischio di perdere 55 cattedre di potenziamento per l’anno scolastico 20262027. La diminuzione del numero di alunni è un dato che preoccupa le istituzioni scolastiche, mentre i tagli all’organico potrebbero influire sui servizi offerti e sulla qualità dell’istruzione. La questione riguarda le prospettive future del sistema scolastico calabrese.

La Cisl Scuola Calabria lancia l'allarme sull'evidente spopolamento delle aule scolastiche regionali. I dati diffusi dall'organizzazione sindacale evidenziano una perdita complessiva di 4.606 alunni, un fenomeno che si scontra paradossalmente con l'aumento delle necessità di supporto, certificato da 895 allievi con disabilità in più. L'articolo Scuola Calabria, allarme calo demografico e tagli all’organico: persi 4.606 alunni e a rischio 55 cattedre di potenziamento per l’anno 20262027.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Organici scuola, Anief: sul 2026/27 pesano i tagli all’organico di potenziamento e il contingentamento delle classiAnief - L’analisi del decreto sugli organici evidenzia un quadro caratterizzato da elementi di continuità, ma anche da alcune criticità che meritano... Anno scolastico 2026/2027: organico di diritto, di fatto, potenziamento, ed. motoria, posti sostegno [LO SPECIALE]La nota pubblicata dal MIM lo scorso 16 aprile 2026 definisce, per l’anno scolastico 20262027, le istruzioni operative per la determinazione... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Calabria, CLAAI Energia lancia l’allarme sul taglio delle accise: Bene il calo dei prezzi, ma non pesi sui gestori. Uil, in Calabria 4.606 alunni in meno, ciò non si traduca in meno scuolaNella scuola calabrese si registra un forte calo demografico. Lo segnala il segretario generale della Cisl Scuola Calabria Raffaele Vitale che quantifica in 4.606 gli alunni in meno, con una diminuzio ... ansa.it Cisl Scuola: in Calabria 4.606 alunni in menoLa Cisl Scuola Calabria, nella persona del Segretario Generale Raffaele Vitale, richiama con forza l’attenzione sul forte calo demografico che sta investendo ... calabria.gazzettadelsud.it