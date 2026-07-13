Svolta tecnica a centrocampo su FC 26 | i requisiti della nuova Evoluzione Heart of the Squad

Da imiglioridififa.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il laboratorio di Ultimate Team continua ad arricchirsi di opzioni strategiche in questa calda estate di gioco. Alle ore 19:00 ha fatto il suo debutto Cuore della squadra, un percorso di potenziamento universale pensato per valorizzare quegli elementi che fanno da vero e proprio fulcro della rosa. Se state cercando di perfezionare un giocatore intelligente, imperturbabile sotto pressione e capace di spingere in avanti la manovra nei momenti cruciali della partita, questa è l’Evo ideale per dare ordine e qualità al vostro gioco. Trattandosi di un aggiornamento flessibile e molto mirato, il prezzo per attivarlo è decisamente contenuto: lo slot richiede infatti un investimento di soli 30. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

svolta tecnica a centrocampo su fc 26 i requisiti della nuova evoluzione heart of the squad
© Imiglioridififa.com - Svolta tecnica a centrocampo su FC 26: i requisiti della nuova Evoluzione (Heart of the Squad)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Svolta in mediana su FC 26: i requisiti della nuova Evoluzione Phenoms per i CDC (iron sentinel)Su FC 26, la mediana dei giocatori di ruolo CDC riceve la nuova Evoluzione Phenoms chiamata “Sentinella di Ferro”.

Upgrade per l’attacco su FC 26: i requisiti della nuova Evoluzione per i bomberL'aggiornamento su FC 26 introduce l'evoluzione “Finalizzazione chirurgica” dedicata agli attaccanti.

Argomenti più discussi: Cristiano Lucarelli sulla panchina del Livorno. Una svolta per l’arrivo di Dionisi in rossonero; Il Punto di Svolta cala l’asso: Scarlato è il nuovo tecnico; Sancataldese, svolta ala guida tecnica: ecco il nuovo mister.

svolta tecnica a centrocampoJuventus, svolta a centrocampo: tornano di moda Kessie e Goretzka, e c'è un dettaglio che può fare la differenzaLa Juventus torna a lavorare per Kessie e Goretzka. Entrambi sono svincolati e Carnevali valuta due occasioni di mercato per rinforzare il centrocampo ... tuttojuve.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web