Su FC 26, la mediana dei giocatori di ruolo CDC riceve la nuova Evoluzione Phenoms chiamata “Sentinella di Ferro”. Questa modifica rende più forte e resistente il ruolo, migliorando la capacità di bloccare gli attaccanti avversari. La novità arriva insieme alla campagna estiva di Ultimate Team, con aggiornamenti che coinvolgono anche altri aspetti del gioco e le caratteristiche dei giocatori.

Un muro invalicabile davanti alla difesa: arriva l’Evoluzione “Sentinella di Ferro” su FC 26. Il laboratorio di Ultimate Team continua a sfornare novità pesanti in concomitanza con la nuova campagna estiva. Alle ore 19:00 ha fatto il suo debutto Sentinella di Ferro, un percorso di potenziamento progettato specificamente per forgiare un centrocampista di sostanza totale. Se state cercando un guardiano della transizione difensiva con tackle da fuoriclasse, forza fisica prorompente, resistenza infinita e una freddezza glaciale sotto pressione, questa è l’Evo che vi permetterà di controllare il ritmo del gioco e spezzare le trame avversarie. Trattandosi di un aggiornamento premium che trasforma radicalmente le statistiche e l’aspetto estetico della carta, l’attivazione richiede un esborso economico: il prezzo è di 75. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Svolta in mediana su FC 26: i requisiti della nuova Evoluzione Phenoms per i CDC (iron sentinel)

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