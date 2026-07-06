Upgrade per l’attacco su FC 26 | i requisiti della nuova Evoluzione per i bomber

Da imiglioridififa.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'aggiornamento su FC 26 introduce l'evoluzione “Finalizzazione chirurgica” dedicata agli attaccanti. Questa nuova funzione nel laboratorio di Ultimate Team mira a migliorare le capacità di finalizzazione dei bomber, rendendoli più efficaci in area di rigore. I requisiti per sbloccare questa evoluzione sono stati specificati e richiedono determinate condizioni di gioco. L'obiettivo è potenziare le performance degli attaccanti, rendendoli più precisi e letali sotto porta.

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Cecchini d’area di rigore: debutta l’Evoluzione “Finalizzazione chirurgica” su FC 26. Il laboratorio di Ultimate Team si arricchisce con un nuovo percorso di aggiornamento pensato appositamente per trasformare il vostro attaccante di riferimento in una sentenza assoluta sotto porta. La nuova Evoluzione si chiama Finalizzazione chirurgica ed è stata strutturata per rifinire i movimenti, la reattività e la precisione balistica dei centravanti, rendendoli letali al primo metro libero in area di rigore. Si tratta di un’opportunità decisamente accessibile per i club: lo sblocco dello slot richiede infatti 50.000 crediti oppure 250 FC Points. Il laboratorio concede enorme spazio di manovra e sperimentazione, dato che il percorso è ripetibile ben 5 volte. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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