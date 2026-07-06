Upgrade per l’attacco su FC 26 | i requisiti della nuova Evoluzione per i bomber

Notizia in breve

L'aggiornamento su FC 26 introduce l'evoluzione “Finalizzazione chirurgica” dedicata agli attaccanti. Questa nuova funzione nel laboratorio di Ultimate Team mira a migliorare le capacità di finalizzazione dei bomber, rendendoli più efficaci in area di rigore. I requisiti per sbloccare questa evoluzione sono stati specificati e richiedono determinate condizioni di gioco. L'obiettivo è potenziare le performance degli attaccanti, rendendoli più precisi e letali sotto porta.