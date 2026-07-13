Un 28enne è stato fermato nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Ann Widdecombe. Dopo giorni di indagini, la polizia del Devon e della Cornovaglia aveva escluso collegamenti con terrorismo o motivi politici. Tuttavia, il caso è stato trasferito all'antiterrorismo britannico, che ora conduce le verifiche. La vittima è stata trovata morta in circostanze ancora da chiarire, e l'indagine prosegue con nuovi accertamenti.

L'inchiesta sulla morte di Ann Widdecombe prende una svolta inattesa. Dopo giorni in cui la polizia del Devon e della Cornovaglia aveva escluso elementi riconducibili al terrorismo o a un movente politico, il caso è stato affidato all' antiterrorismo britannico. La decisione è arrivata dopo l'arresto, nel South Yorkshire, di un uomo di 28 anni e in seguito all'emersione di nuovi elementi investigativi, sui quali le autorità mantengono il massimo riserbo. Il passaggio delle indagini alla Counter Terrorism Policing non significa automaticamente che l'omicidio sia qualificato come attentato terroristico, ma indica che gli investigatori ritengono necessario esplorare anche questa pista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Svolta nell’omicidio di Ann Widdecombe, indaga l’antiterrorismo: fermato un 28enne

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LIGHTNING PACE Police say Ann Widdecombe murder suspect is FIRMLY IN CUSTODY

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