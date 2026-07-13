Una mozione per la realizzazione della Tirrenica è stata presentata in risposta al progetto di raddoppio della Statale Aurelia tra La Torba e il Chiarone. La questione riguarda il tratto tra i due punti, con il dibattito politico ancora aperto sulla sua futura realizzazione. La discussione si concentra sulla scelta tra il potenziamento dell’attuale strada o la costruzione di una nuova arteria, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui soggetti coinvolti.

Il raddoppio della Statale Aurelia nel tratto compreso tra La Torba e il Chiarone continua a stare al centro del dibattito politico in Maremma. Dopo l’approvazione in consiglio provinciale della delibera che impegna il presidente Francesco Limatola a sollecitare Governo, ministero delle Infrastrutture e Anas per sbloccare gli interventi di messa in sicurezza della strada, anche il territorio dell’ Argentario è chiamato a prendere posizione. A rilanciare il tema è il gruppo consiliare di opposizione ’Svolta per l’Argentario’ che chiede al sindaco e alla maggioranza di portare con urgenza in consiglio comunale una mozione analoga a quella già approvata dal Comune di Capalbio che, nella sostanza, ricalca quella della Provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Svolta per l’Argentario’: "Una mozione per la Tirrenica"

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