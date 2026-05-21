Dalle Atp Finals alle Luci d' Artista i grandi eventi cambiano mappa | la svolta per Barriera di Milano e le periferie approvata la mozione

Una recente mozione approvata prevede che eventi di livello internazionale e iniziative locali coinvolgano tutta Torino, spostando l’attenzione dalla sola area centrale alle periferie. Tra gli appuntamenti considerati ci sono le ATP Finals e le Luci d’Artista, che avranno un impatto sulla mappa urbana, coinvolgendo anche quartieri come Barriera di Milano. La decisione mira a diffondere l’attenzione e l’energia degli eventi in tutta la città, non più concentrandosi esclusivamente nel centro storico.

Grandi eventi di fama internazionale, ma anche iniziative di stampo locale. Così in centro come in periferia: sarà tutta la città di Torino a vivere i grandi eventi e non più solo il centro città. Questo il senso: se piazza Castello ha un abito da sera adatto a ogni occasione, anche Barriera di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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