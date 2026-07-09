Nella mattinata di giovedì 9 luglio, sulla linea ferroviaria calabrese sono stati tranciati i cavi, causando la sospensione della circolazione su diverse tratte tra Salerno, Paola, Catanzaro Lido, Taranto, Sibari e Cosenza. Gli atti vandalici hanno provocato danni all'infrastruttura. La polizia sta indagando su questa serie di sabotaggi, che sembrano essere parte di una doppia pista investigativa, anche se non si esclude che possano esserci altre cause oltre al vandalismo.

Ancora un sabotaggio sulla linea ferroviaria. Questa volta a essere colpita dai soliti atti vandalici è stata la Calabria, dove, nella prima mattinata di oggi, giovedì 9 luglio, la circolazione è stata sospesa sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola per danni all'infrastruttura da parte di ignoti. Ora, dopo l'intervento dei tecnici di RFI, i treni avrebbero ripreso gradualmente a circolare. La pista dell'atto doloso e volontario è la più accreditata in quanto la linea ferroviaria ha subito danneggiamenti in diversi punti. In particolare, sarebbero stati tranciati alcuni cavi sulla linea Tirrenica, tra San Lucido e Longobardi, e due cavi sulla linea Ionica, nel tratto compreso tra Cutro e Isola Capo Rizzuto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Tranciati i cavi sulla tirrenica, treni in tilt: "Non solo sabotaggio", una doppia (e inquietante) pista

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Caos treni sulla Tirrenica: sabotaggio alla fibra ottica manda in tilt la circolazione

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