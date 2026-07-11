Un uomo di 26 anni è stato rilasciato dopo essere stato fermato per l’omicidio dell’ex deputata conservatrice trovata morta nella sua casa. La polizia ha confermato l’avvenuto fermo e successivo rilascio senza ulteriori dettagli. La vittima era nota per il suo ruolo nella campagna per la Brexit e in politica. Il caso ha attirato l’attenzione pubblica e politica nel Regno Unito.

L’ex deputata conservatrice, tra i volti più noti della campagna per la Brexit e successivamente esponente di Reform UK, è stata trovata morta nella sua abitazione L’omicidio di Ann Widdecombe continua a preoccupare il Regno Unito, dove il caso ha assunto una forte rilevanza politica oltre che giudiziaria. A due giorni dal ritrovamento del corpo dell’ex parlamentare britannica, la polizia ha annunciato il rilascio dell’uomo di 26 anni che era stato fermato nell’ambito delle indagini. Secondo quanto riferito dagli investigatori e riportato dalla BBC, il cittadino britannico “non è più oggetto” dell’inchiesta e non viene più considerato coinvolto nel delitto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Omicidio di Ann Widdecombe, rilasciato il 26enne fermato in Gran Bretagna

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