Il quotidiano Repubblica ha annunciato un cambio ai vertici dopo l'acquisto da parte di un nuovo editore. Stefano Cappellini è stato nominato direttore ad interim, sostituendo il precedente direttore dimissionario. Cappellini è conosciuto come un sondaggista, già legato a programmi televisivi di approfondimento. La nomina è stata comunicata ieri sera, mentre il precedente direttore è passato alla direzione editoriale di un altro quotidiano.

Svolta ai vertici del quotidiano Repubblica, che ha cambiato editore dopo l'acquisto da parte dell'armatore greco Theodore Kyriakou. Ieri sera è stato ufficializzato che Stefano Cappellini succederà ad interim al direttore dimissionario Mario Orfeo, che è andato alla direzione editoriale di Qn. La scelta è ricaduta su di lui, a cui lo stesso Orfeo ha fatto da testimone di nozze, che dall'ottobre del 2024 ricopre il ruolo di vicedirettore del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Giovane per essere direttore di un quotidiano cartaceo, appena 51enne, volto televisivo in ascesa, ex direttore de Il Riformista e Caporedattore de Il Messaggero, Cappellini ha avuto ragione sulla corrente della cosiddetta "vecchia Repubblica", con l'ex direttore Ezio Mauro che avrebbe perorato, senza successo, la causa del vicedirettore Angelo Rinaldi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Svolta a "Repubblica", Cappellini direttore. Scelto il "sondaggista" di Ranucci leader

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