Stefano Cappellini è il nuovo direttore ad interim di Repubblica | chi è il giornalista scelto dopo l’addio di Orfeo

Stefano Cappellini è stato nominato direttore ad interim di Repubblica dopo le dimissioni di Orfeo. Cappellini, vicedirettore e responsabile della redazione politica, assume la guida della testata. La nomina è efficace immediatamente e durerà fino a nuovo incarico. La redazione seguirà le direttive del nuovo interim. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui motivi dell’addio di Orfeo.

Stefano Cappellini è il nuovo direttore ad interim di Repubblica. La nomina del vicedirettore, già responsabile della redazione politica del quotidiano, è stata comunicata al comitato come soluzione interna dopo l’uscita di Mario Orfeo, chiamato a ricoprire il ruolo di direttore editoriale di Qn Media, il gruppo che detiene i quotidiani Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e QN. Lo riferisce Il Foglio. Gedi convoca un’assemblea . L’amministratore delegato di Gedi, Mirja Cartia D’Asero, ha informato i giornalisti con un messaggio invitando chi potrà a un incontro in redazione prima della pausa estiva. L’editore di Repubblica incontrerà la redazione. 🔗 Leggi su Open.online

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