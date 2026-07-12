Stefano Cappellini è stato nominato direttore responsabile ad interim di Repubblica dal Gruppo Gedi. Sostituisce Mario Orfeo, che aveva assunto il ruolo a ottobre 2024 e si è dimesso il 9 luglio. Cappellini prende il comando temporaneo del quotidiano, senza indicazioni su un incarico a lungo termine. La nomina avviene in un momento di transizione per la direzione del giornale.

Il Gruppo Gedi ha comunicato che il giornalista . Sostituirà quindi Mario Orfeo, che era diventato direttore a ottobre del 2024 e si era dimesso lo scorso 9 luglio. Il Gruppo Gedi ha detto che Cappellini ricoprirà questo ruolo «fino al completamento definitivo del processo di nomina del direttore responsabile». Cappellini ha 51 anni, lavora nella redazione di Repubblica dal 2016 e nel 2024 ne era diventato vicedirettore. Prima era stato direttore del Riformista e caporedattore del Messaggero. A Cap d'Agde c'è chi va per stare nudo e chi per dedicarsi al libertinaggio: tutti sono attratti da un posto in cui «è vietato vietare» Negli anni Settanta il milanese Silvio Gazzaniga vinse un concorso indetto dalla FIFA, ideando un trofeo moderno e immediato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Stefano Cappellini sarà il direttore responsabile ad interim di Repubblica

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