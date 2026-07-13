Superenalotto una nuova vincita a Villongo

Il Superenalotto ha registrato nuove vincite in provincia di Bergamo, dopo quella di Solza avvenuta qualche giorno fa. Nei concorsi di venerdì 10 e sabato 11 luglio 2026, in Lombardia sono stati centrati quattro “5”. La somma totale delle vincite supera i 59mila euro.

Il Superenalotto sorride ancora alla Bergamasca dopo la vincita di qualche giorno fa a Solza. Nei concorsi di venerdì 10 e sabato 11 luglio 2026, in Lombardia sono stati centrati quattro “5” per un totale che supera i 59mila euro. Nell’estrazione di venerdì sono stati realizzati tre “5” da 11.266,70 euro ciascuno: uno a Villongo presso il “Tabacchi” in Piazza Alpini, 5; l’altro a Corbetta, in provincia di Milano, presso l’esercizio denominato “Archimede l’idea che ti manca” in Via Francesco Petrarca, 25; il terzo a Torre Santa Susanna, in provincia di Brescia, al “Chiosco Monì” in Largo Pozzi, 16. Invece, nella giornata di sabato è stato messo a segno un “5” da 25. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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SuperEnalotto - Drawing and Results 19 May 2026

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