Superenalotto Bergamo una maxi vincita a Solza

Da bergamo.corriere.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 9 luglio 2026, a Solza, è stata vinta una somma di circa 61.600 euro con un “5” al SuperEnalotto. La giocata vincente è stata effettuata presso il «Tabacchi Edicola La Coccinella» in Via Roma, 35. La vincita riguarda una singola schedina con questa combinazione. Non sono stati segnalati altri premi o vincite rilevanti nel concorso di quella giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il SuperEnalotto sorride alla Bergamasca. Nel concorso di giovedì 9 luglio 2026, a Solza è stato realizzato un “5” da 61.599,93 euro presso il «Tabacchi Edicola La Coccinella» in Via Roma, 35. La combinazione vincente è stata: 9 – 17 – 20 – 31 – 40 – 79 – J 58 – SS 47.  Nei mesi scorsi c'era stato il caso di due grosse vincite fatte nello stesso giorno ad Almenno San Bartolomeo, e altre ancora a Lovere e Casnigo. La Lombardia si conferma anche nel 2025 la regione con la spesa più elevata in Italia, intesa come raccolta al netto delle vincite dei giocatori. Secondo i dati elaborati da Agipronews, l’importo complessivo si attesta a 3,8 miliardi di euro, in linea con quanto registrato nei dodici mesi precedenti. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

superenalotto bergamo una maxi vincita a solza
© Bergamo.corriere.it - Superenalotto Bergamo, una maxi vincita a Solza
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: SuperEnalotto, centrata una vincita da oltre 596mila euro

Leggi anche: Pistoia, la fortuna fa doppietta: dopo i 51mila euro al SuperEnalotto arriva una vincita da quasi un milione all’Eurojackpot

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web