superenalotto bergamo una maxi vincita a solza

Il 9 luglio 2026, a Solza, è stata vinta una somma di circa 61.600 euro con un “5” al SuperEnalotto. La giocata vincente è stata effettuata presso il «Tabacchi Edicola La Coccinella» in Via Roma, 35. La vincita riguarda una singola schedina con questa combinazione. Non sono stati segnalati altri premi o vincite rilevanti nel concorso di quella giornata.

Il SuperEnalotto sorride alla Bergamasca. Nel concorso di giovedì 9 luglio 2026, a Solza è stato realizzato un “5” da 61.599,93 euro presso il «Tabacchi Edicola La Coccinella» in Via Roma, 35. La combinazione vincente è stata: 9 – 17 – 20 – 31 – 40 – 79 – J 58 – SS 47. Nei mesi scorsi c'era stato il caso di due grosse vincite fatte nello stesso giorno ad Almenno San Bartolomeo, e altre ancora a Lovere e Casnigo. La Lombardia si conferma anche nel 2025 la regione con la spesa più elevata in Italia, intesa come raccolta al netto delle vincite dei giocatori. Secondo i dati elaborati da Agipronews, l’importo complessivo si attesta a 3,8 miliardi di euro, in linea con quanto registrato nei dodici mesi precedenti. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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