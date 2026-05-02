Nicolò Bulega ha conquistato la pole position al Gran Premio d’Ungheria 2026, quarta tappa del Mondiale Superbike, sul circuito di Balaton Park. Dopo un venerdì difficile, il pilota italiano ha migliorato le sue performance e ha ottenuto la prima posizione nelle qualifiche, che vedono anche una prima fila tutta italiana. La gara si terrà nelle prossime ore e i piloti sono pronti a scendere in pista.

Nicolò Bulega rialza la testa dopo un venerdì meno scintillante rispetto ad altre occasioni e domina le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria 2026, quarta tappa stagionale del Mondiale Superbike. Il leader del campionato centra così la quinta pole position consecutiva (la tredicesima complessiva nella categoria) e si conferma il grande favorito verso le tre gare che andranno in scena tra oggi pomeriggio e domenica al Balaton Park. Il pilota emiliano del team ufficiale Ducati ha fatto il vuoto nella Superpole mattutina, firmando il nuovo record della pista in 1’38?094 (battuto l’1’38?357 registrato un anno fa da Toprak Razgatlioglu) e infliggendo distacchi impressionanti al resto della concorrenza grazie ad una combinazione perfetta nel time-attack con gomme nuove tra esplosività e fluidità nella guida.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega fa il vuoto ed è in pole anche al Balaton Park! Prima fila tutta italiana

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega conquista la pole, prima fila tutta italiana!

Nicolò Bulega a Balaton Park si prepara a riscrivere i record della SuperbikeIl Mondiale Superbike 2026 si prepara ad alzare il sipario sul quarto appuntamento.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Superbike Nicolò Bulega aspetta e spera: lo spiraglio MotoGP si fa attendere; Superbike, Nicolò Bulega l’Imbattibile? Pronto a fare meglio di Bautista e Razgatlioglu, per primati ancora sconosciuti; Superbike in Ungheria: ecco come seguire il weekend live su Sky; SBK 2026. GP di Ungheria a Balaton Park. Nicolò Bulega a caccia di record dove non ha mai vinto.

Superbike, Nicolò Bulega fa il vuoto ed è in pole anche al Balaton Park! Prima fila tutta italianaNicolò Bulega rialza la testa dopo un venerdì meno scintillante rispetto ad altre occasioni e domina le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria 2026, quarta ... oasport.it

Nicolò Bulega estende il suo dominio nel WorldSBK 2026 conquistando la quarta superpole. Con lui in prima fila Baldassarri e Montella. Solo quinto LecuonaNicolò Bulega estende il suo dominio nel WorldSBK 2026 conquistando la quarta superpole. Con lui in prima fila Baldassarri e Montella. Solo quinto Lecuona ... motorbox.com

SUPERBIKE - IN POLE POSITION NICOLÒ BULEGA ANCHE IN UNGHERIA Anche al Balaton Park è Nicolò Bulega il più veloce della Superpole, davanti ai parimarca Lorenzo Baldassarri e Yari Montella. Quarto Miguel Oliveira, davanti a Iker Lecuona. S - facebook.com facebook

Per ora in SBK c’è un solo dominatore: Nicolò Bulega Riuscirà a continuare la sua striscia vincente Il Round Motul di Ungheria vi aspetta sabato dalle 15:15 con la Race 1. Domenica non perdetevi la Tissot Superpole Race e la Race 2 a partire dalle 14:2 x.com