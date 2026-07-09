Dopo la pausa, la Superbike ripartirà questo fine settimana con il Gran Premio di Gran Bretagna 2026, ottavo appuntamento del Mondiale 2026. Sul circuito di Donington Park, in Inghilterra, Nicolò Bulega cercherà di allungare nella classifica piloti, nella quale ha ormai un vantaggio di 121 lunghezze sul compagno di squadra Iker Lecuona. L’italiano è ancora imbattuto in questa stagione ed a Misano un mese fa è riuscito a conquistare la settima tripletta stagionale, portando a 24 la striscia di vittorie consecutive in Superbike. Adesso per il reggiano c’è però da sfatare un piccolo tabù. Bulega infatti non è mai riuscito a vincere con la Superbike a Donington Park (fu primo solo in Supersport). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega cerca la prima vittoria a Donington Park per allungare ancora nel Mondiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SBK, Nicolò Bulega trova la vittoria consecutiva numero 16: gli highlights di Gara-2 al Balaton Park

Notizie e thread social correlati

Superbike, Nicolò Bulega fa il vuoto ed è in pole anche al Balaton Park! Prima fila tutta italianaNicolò Bulega ha conquistato la pole position al Gran Premio d’Ungheria 2026, quarta tappa del Mondiale Superbike, sul circuito di Balaton Park.

Nicolò Bulega a Balaton Park si prepara a riscrivere i record della SuperbikeA Balaton Park, Nicolò Bulega si sta preparando a raggiungere nuovi record nel campionato Superbike 2026.

Temi più discussi: Nicolò Bulega, numero 1 della Superbike: chi è il pilota Aruba.it Racing - Ducati che ha riscritto i record; SBK 2026. GP del Regno Unito. Nicolò Bulega in cerca della sua prima vittoria a Donington Park; MotoGP, Nicolò Bulega batte Marquez e Bagnaia a parità di moto! Trionfo nella Race of Champions del centenario Ducati; Nicolò Bulega firma la Race of Champions con le Panigale V4S al Wdw Ducati.

WSBK, BMW non si arrende e fa un ultimo tentativo per firmare Nicolò Bulega | GPOne reddit

Superbike, Nicolò Bulega cerca la prima vittoria a Donington Park per allungare ancora nel MondialeDopo la pausa, la Superbike ripartirà questo fine settimana con il Gran Premio di Gran Bretagna 2026, ottavo appuntamento del Mondiale 2026. Sul circuito ... oasport.it

SBK 2026. GP del Regno Unito. Nicolò Bulega in cerca della sua prima vittoria a Donington ParkNicolò Bulega, che qui non ha mai vinto, dovrà fare i conti con i numerosi piloti inglesi, tra i quali la wild card Jonathan Rea. Danilo Petrucci torna sulla BMW. In pista anche Supersport e Mondiale ... msn.com