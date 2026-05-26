Conclusa con successo la raccolta fondi per la famiglia ucraina | raccolti oltre 12mila euro

È stato raccolto oltre 12 mila euro in una campagna di raccolta fondi a favore di una famiglia ucraina. La somma è stata ottenuta grazie al contributo di numerosi donatori. Un messaggio di ringraziamento è stato rivolto a tutti coloro che hanno partecipato, sottolineando l’apprezzamento per il supporto ricevuto. La raccolta si è conclusa con successo, senza indicare eventuali dettagli sulla destinazione o l’utilizzo dei fondi.

“Desideriamo ringraziarvi di cuore per il sostegno offerto alla raccolta fondi promossa a favore della famiglia Kyrylov - Fokina”. Il pastore Daniele Podestà ha comunicato che la campagna ha raggiunto e superato l’obiettivo grazie al supporto e alla generosità della popolazione di Pordenone. La. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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