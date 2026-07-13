successo ad aversa per la terza edizione della corsa del ricordo

La terza edizione della Corsa del Ricordo si è svolta ieri ad Aversa, attirando numerosi partecipanti. La gara ha attraversato le vie cittadine, con un percorso che ha coinvolto sia atleti locali che provenienti da altre zone. La manifestazione si è conclusa con la premiazione dei vincitori, mentre i partecipanti hanno attraversato la linea d’arrivo tra applausi e foto ricordo. La corsa ha avuto come obiettivo la memoria e la partecipazione comunitaria.

Tempo di lettura: 3 minuti Sport, memoria e partecipazione hanno caratterizzato la terza edizione della Corsa del Ricordo ad Aversa, disputata ieri mattina con partenza dal parco Salvino Pozzi, luogo simbolo della memoria cittadina perché sorto nell’area che dal 1947 al 1981 ospitò il Campo Profughi destinato agli esuli istriani, fiumani e dalmati. L’iniziativa, organizzata dal Comitato Regionale ASI Campania nell’ambito del circuito nazionale della Corsa del Ricordo, ha richiamato atleti provenienti da tutta la Campania e da diverse regioni italiane, confermandosi non solo un importante appuntamento sportivo, ma anche un momento di riflessione civile dedicato alla storia dell’esodo giuliano-dalmata e alle vittime delle foibe. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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