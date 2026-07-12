Oltre 300 atleti hanno partecipato alla III edizione della Corsa del Ricordo di Aversa, segnando un record di presenze rispetto alle edizioni precedenti. La gara ha visto protagonisti Azeddine Majdoubi e Francesca Palomba, che si sono aggiudicati le vittorie nelle rispettive categorie. La competizione ha attirato concorrenti provenienti dalla Campania e da regioni limitrofe, con un alto livello tecnico dimostrato durante l’evento.

Grande partecipazione e alto livello tecnico per la III edizione della Corsa del Ricordo di Aversa, che ha richiamato oltre 300 atleti provenienti da tutta la Campania e dalle regioni limitrofe, facendo registrare un nuovo record di presenze rispetto alle precedenti edizioni. L’evento si è svolto, come da tradizione, all’interno del Parco Pozzi, luogo simbolico della città dove, nel secondo dopoguerra, trovarono accoglienza e si integrarono gli esuli italiani provenienti dal confine nord-orientale. Un contesto dal forte valore storico e civile che rende la manifestazione molto più di una semplice competizione sportiva. Sport e memoria nel cuore di Aversa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Corsa del Ricordo di Aversa, oltre 300 atleti al via: trionfano Azeddine Majdoubi e Francesca Palomba

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