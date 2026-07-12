Corsa del Ricordo di Aversa oltre 300 atleti al via | trionfano Azeddine Majdoubi e Francesca Palomba
Oltre 300 atleti hanno partecipato alla III edizione della Corsa del Ricordo di Aversa, segnando un record di presenze rispetto alle edizioni precedenti. La gara ha visto protagonisti Azeddine Majdoubi e Francesca Palomba, che si sono aggiudicati le vittorie nelle rispettive categorie. La competizione ha attirato concorrenti provenienti dalla Campania e da regioni limitrofe, con un alto livello tecnico dimostrato durante l’evento.
Grande partecipazione e alto livello tecnico per la III edizione della Corsa del Ricordo di Aversa, che ha richiamato oltre 300 atleti provenienti da tutta la Campania e dalle regioni limitrofe, facendo registrare un nuovo record di presenze rispetto alle precedenti edizioni. L’evento si è svolto, come da tradizione, all’interno del Parco Pozzi, luogo simbolico della città dove, nel secondo dopoguerra, trovarono accoglienza e si integrarono gli esuli italiani provenienti dal confine nord-orientale. Un contesto dal forte valore storico e civile che rende la manifestazione molto più di una semplice competizione sportiva. Sport e memoria nel cuore di Aversa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
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