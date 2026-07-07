Aversa ospita la terza edizione della Corsa del Ricordo

Da anteprima24.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La terza edizione della Corsa del Ricordo si terrà domenica 12 luglio, con partenza alle 8, ad Aversa. La presentazione ufficiale avverrà giovedì 9 luglio alle 11.30, nella Sala del Ricordo del Comune. La manifestazione coinvolge atleti e partecipanti di diverse età, e si svolge come percorso di circa dieci chilometri. La corsa mira a unire sport e memoria storica, e si svolge nel centro cittadino.

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Tempo di lettura: 2 minuti Sarà presentata giovedì 9 luglio alle ore 11.30, presso la  Sala del Ricordo del Comune di Aversa, la  terza edizione campana della Corsa del Ricordo, manifestazione podistica che unisce sport, memoria e testimonianza storica (in programma domenica 12 luglio con partenza alle 8.30 dal Parco Salvino Pozzi, luogo che ospitò il campo profughi giuliano-dalmata di Aversa). Alla conferenza stampa interverranno il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, il consigliere comunale Ivan Giglio, il presidente del Comitato Regionale Asi della Campania, Nicola Scaringi, il responsabile nazionale della comunicazione della Corsa del Ricordo, Gianluca Montebelli, la vice presidente comitato regionale Fidal della Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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