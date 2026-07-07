aversa ospita la terza edizione della corsa del ricordo

Notizia in breve

La terza edizione della Corsa del Ricordo si terrà domenica 12 luglio, con partenza alle 8, ad Aversa. La presentazione ufficiale avverrà giovedì 9 luglio alle 11.30, nella Sala del Ricordo del Comune. La manifestazione coinvolge atleti e partecipanti di diverse età, e si svolge come percorso di circa dieci chilometri. La corsa mira a unire sport e memoria storica, e si svolge nel centro cittadino.