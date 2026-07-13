Subbiano è diventato operativo il controllo di vicinato per la sicurezza urbana dei cittadini

A Subbiano è entrato in funzione il progetto di controllo di vicinato per la sicurezza urbana. Il sistema coinvolge cittadini, amministrazione comunale, polizia locale e carabinieri, che collaborano per monitorare il territorio. La misura mira a migliorare la sicurezza attraverso la presenza condivisa e la vigilanza di prossimità. La struttura del controllo si basa su iniziative di sorveglianza partecipata. La sperimentazione è attiva da ora, senza indicazioni di ulteriori sviluppi o estensioni.

Arezzo, 13 luglio 2026 – Subbiano, e’ diventato operativo il controllo di vicinato per la sicurezza urbana dei cittadini. A Subbiano è diventato operativo il progetto di Controllo di vicinatoche vede insieme, cittadini, Amministrazione Comunale, Polizia Locale, Carabinieri. Ilaria Mattesini. Sindaco di Subbiano: “E’ un progetto di sicurezza urbana condiviso anche con la Prefettura e con le forze dell'ordine, in particolar modo con il Comando provinciale dei Carabinieri, con la stazione locale dei Carabinieri, e con un gruppo di cittadini che in questa zona, in via sperimentale, sta mettendo in atto appunto un controllo di vicinato. È un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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