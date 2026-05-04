Camposampiero | nasce il controllo del vicinato per la sicurezza

A Camposampiero è stato avviato un sistema di controllo del vicinato volto a migliorare la sicurezza nel quartiere di Rustega. Sono stati creati nuovi gruppi di quartiere che permettono ai residenti di segnalare eventuali situazioni sospette. Le segnalazioni saranno gestite da un team dedicato, incaricato di coordinare le risposte e le azioni necessarie. Il progetto mira a coinvolgere direttamente i cittadini nella tutela del territorio.

? Cosa scoprirai Come funzioneranno i nuovi gruppi di quartiere a Rustega?. Chi gestirà operativamente le segnalazioni dei cittadini residenti?. Quali sono i limiti legali della collaborazione con la Polizia Locale?. Come cambierà la sicurezza nelle strade grazie ai nuovi cartelli?.? In Breve Assessore Attilio Marzaro e comandante Antonio Paolocci coordinano le attività con la Polizia Locale.. Il piano richiede delibera della Giunta e protocollo d'intesa con la Prefettura di Padova.. I residenti di Rustega e altri quartieri possono aderire tramite la Segreteria comunale.. Cartelli identificativi segnaleranno la presenza dei gruppi per scoraggiare furti nelle abitazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Camposampiero: nasce il controllo del vicinato per la sicurezza Notizie correlate Sicurezza nel Camposampierese: parte il controllo del vicinato? Cosa scoprirai Come potranno i cittadini segnalare i movimenti sospetti nel proprio quartiere? Chi saranno i volontari incaricati di monitorare le... Sicurezza, stretti in prefettura altri quattro patti per il controllo del vicinatoIeri, 22 aprile, in prefettura, il prefetto di Verona Demetrio Martino ha siglato altri protocolli d’intesa per la gestione del controllo del... Contenuti di approfondimento Si parla di: Controllo del vicinato a Camposampiero: cittadini in prima linea per la sicurezza e la solidarietà; Camposampier, al via il controllo del vicinato. C'era ben poco in regola nel laboratorio oggetto del controllo.C'era ben poco in regola nel laboratorio oggetto del controllo. Maxi multa all'imprenditore cinese e sospensione dell'attività. Il laboratorio completamente portato avanti da personale orientale non ... ilgazzettino.it