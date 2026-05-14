Controllo di vicinato a Fiorenzuola al via il nuovo progetto di sicurezza urbana

Il Comune di Fiorenzuola ha annunciato che il primo incontro pubblico sul nuovo progetto di controllo di vicinato si terrà il 21 maggio alle ore 18 presso l’Auditorium “San Giovanni”. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, si inserisce in un protocollo sottoscritto nelle ultime settimane. L’obiettivo è informare i cittadini sulle modalità di partecipazione e sulle attività previste nel quadro del rafforzamento della sicurezza urbana. La partecipazione è aperta alla popolazione locale.

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Avrà luogo il prossimo 21 maggio, alle ore 18, presso l’Auditorium “San Giovanni” di Fiorenzuola, il primo incontro pubblico organizzato dal Comune di Fiorenzuola nell’ambito del nuovo progetto di controllo di vicinato, per il quale l’Ente ha sottoscritto nelle scorse settimane il protocollo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sicurezza, Zonari (La Comune): "Che fine ha fatto il progetto di controllo di vicinato?"Che fine ha fatto il progetto di ‘Controllo di vicinato’? A chiederselo è Anna Zonari (La Comune), che ripropone la questione sui tavoli della... Controllo di vicinato, intesa tra prefettura e Comune di FiorenzuolaProseguono le adesioni delle amministrazioni comunali della provincia al protocollo promosso dal prefetto Patrizia Palmisani per la regolamentazione... Temi più discussi: Costituito l’ottavo gruppo di Controllo di Vicinato a Mirandola; Controllo di vicinato a Pavia, salgono a 64 i comuni della provincia che aderiscono al protocollo; Controllo del vicinato; Controllo di vicinato a Verona, si formano nuovi gruppi e procede la formazione dei coordinatori. #PLTerredargine #PLinforma Oggi dalle 18 alle 19 c/o il Comando PL è aperto l'ufficio #sicurinsieme #controllodivicinato COS' E'? E' un punto informativo e di raccolta segnalazioni legato al progetto del Controllo del Vicinato, gestito dalla PL Unione delle T x.com Al via anche a Monfalcone il controllo di vicinatoIl prefetto di Gorizia, Ester Fedullo, e il sindaco di Monfalcone, Luca Fasan, hanno firmato oggi in Prefettura il protocollo sul Controllo di vicinato, alla presenza dell'eurodeputata Anna Maria Ci ... ansa.it Controllo di vicinato a Fiorenzuola, al via il nuovo progetto di sicurezza urbanaIl Comune presenterà il progetto condiviso con la Prefettura di Piacenza. Progetto attuato mediante segnalazioni in chat dedicate e coordinatori a supporto delle Forze di Polizia ... ilpiacenza.it