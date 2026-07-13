Un sub di 54 anni è stato trovato morto a circa trenta metri di profondità nelle acque di Marina di Puolo, Massa Lubrense. La procura ha disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso. Secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stato coinvolto un contatto con l’elica di una barca. La vittima è stata recuperata ieri, senza segni evidenti di traumi. Le indagini sono in corso per verificare le circostanze esatte.

Tempo di lettura: < 1 minuto La procura di Torre Annunziata ha disposto l’ autopsia per accertare le cause della morte di Luigi Belardo, 54 anni, il sub trovato morto ieri, a una trentina di metri di profondità, nelle acque di Marina di Puolo a Massa Lubrense (Napoli), in costiera sorrentina. Belardo, residente a Ravenna ma originario della Campania, stava effettuando una immersione – autorizzata e segnalata in superficie dall’apposita boa – con altri compagni, che però lo hanno perso di vista dando l’allarme. Le ricerche sott’acqua hanno poi permesso di recuperare il cadavere del 54enne, che presenta ferite alla testa: l’ipotesi è che, tornato in superficie, possa essere stato colpito dall’elica di un natante avvicinatosi alla terraferma oltrepassando i limiti di sicurezza previsti dalle normative. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sub morto in costiera sorrentina, ipotesi contatto con l’elica di una barca

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Sub morto nelle acque della Penisola Sorrentina

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Sub morto in costiera sorrentina, ipotesi contatto con l'elica di una barca. L'uomo aveva delle ferite alla testa. La Procura dispone l'autopsia #ANSA x.com

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