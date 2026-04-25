Galleggiante esplode e si incastra nell' elica | barca bloccata nel porto sub la libera
Un'imbarcazione nel porto interno di Brindisi ha subito un incidente: il galleggiante a bordo è esploso e si è incastrato nell'elica, bloccando la barca. Il subacqueo presente a bordo ha potuto comunque liberarsi e uscire dall'acqua. La situazione ha impedito le operazioni di salpaggio e la navigazione dell'imbarcazione rimane momentaneamente sospesa. Sul posto sono intervenuti i servizi di soccorso e le forze di polizia.
BRINDISI – Mentre un'imbarcazione navigava nel porto interno di Brindisi, il galleggiante presente a bordo è improvvisamente esploso, incagliandosi nell'elica, e rendendo impossibile qualsiasi manovra di salpaggio. È avvenuto questa mattina (25 Aprile 2026), quando la barca è così rimasta.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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