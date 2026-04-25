Galleggiante esplode e si incastra nell' elica | barca bloccata nel porto sub la libera

Un'imbarcazione nel porto interno di Brindisi ha subito un incidente: il galleggiante a bordo è esploso e si è incastrato nell'elica, bloccando la barca. Il subacqueo presente a bordo ha potuto comunque liberarsi e uscire dall'acqua. La situazione ha impedito le operazioni di salpaggio e la navigazione dell'imbarcazione rimane momentaneamente sospesa. Sul posto sono intervenuti i servizi di soccorso e le forze di polizia.