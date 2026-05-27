In una decisione emessa dopo quasi otto ore di camera di consiglio, tutte le persone coinvolte sono state assolte nel procedimento riguardante l’housing sociale a Sant’Agnello. La vicenda riguardava 40 famiglie a rischio di sgombero. La sentenza ha stabilito l’assoluzione di tutti gli imputati. La decisione riguarda l’intera vicenda giudiziaria legata all’occupazione e alle procedure legate al progetto di housing sociale nella zona.

La sentenza arriva dopo quasi otto ore di camera di consiglio ed è clamorosa: tutti assolti per l e accuse collegate alla costruzione dell’ housing sociale di Sant’Agnello, a cominciare da quella di lottizzazione abusiva che avrebbe significato confisca dell’immobile, ed evacuazione di una quarantina di famiglie occupanti. Il complesso edilizio è stato invece dissequestrato, le 53 famiglie che avevano acquistato un appartamento in via Monsignor Bonaventura Gargiulo dalla Shs srl dell’ingegnere Antonio Elefante – il dominus dell’operazione, il principale imputato del processo – possono tirare un sospiro di sollievo. Non ci sarà sgombero, la caparra di chi aveva versato il 30% di anticipo, tra i 150mila e 200mila euro, è salva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Costiera sorrentina, tutti assolti per l’housing sociale di Sant’Agnello: 40 famiglie salvate dallo sgombero

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