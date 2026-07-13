Un sub di 54 anni è stato trovato morto durante un’immersione a Marina di Puolo, nella penisola sorrentina. La vittima, originaria della provincia di Napoli e residente nel Ravennate, è stata recuperata senza vita dal mare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno indagando sulle cause del tragico incidente.

Tragedia nel mare della penisola sorrentina dove un sub di 54 anni ha perso la vita durante un'immersione. La vittima è Luigi Balardo, originario della provincia di Napoli ma residente nel Ravennate. Insieme ad un gruppo di amici ha raggiunto la Costiera per un'immersione alla scoperta dei fondali della zona di Marina di Puolo, al confine tra i comuni di Sorrento e Massa Lubrense. Ieri, intorno a mezzogiorno, il gruppo era in acqua insieme agli operatori di un diving di Castellammare di Stabia a poca distanza dalla imbarcazione di appoggio. Alle 12.30 è scattato l'allarme quando il 54enne non è risalito a bordo insieme agli altri componenti la comitiva. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Sub di 54 anni impegnato in immersione a Marina di Puolo di Sorrento ritrovato morto

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